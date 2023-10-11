Минобороны Казахстана и Узбекистана укрепляют сотрудничество в военно-патриотическом воспитании

Казахстанская делегация во главе с начальником Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК Арманом Асеновым побывала в Ташкенте и Самарканде, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

Руководитель делегации оборонного ведомства Казахстана Арман Асенов и начальник Центра духовности и просветительства Министерства оборны Республики Узбекистан полковник Валижон Дадажонов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

О проведении совместных мероприятий на 2024 год шла речь на встрече председателей республиканских военно-патриотических детско-юношеских движений «Жас сарбаз» и «Ватан таянчи» майора Меирбека Мендыгалиева и полковника Бахрома Зульфикорова.

Стороны рассмотрели возможность дальнейшего участия воспитанников движения «Ватан таянчи» в республиканском военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2024», который проходит в Казахстане ежегодно.

В городе Самарканде казахстанская делегация побывала на торжественной церемонии принятия в ряды движения «Ватан таянчи». Для ее участников организаторы подготовили обширную программу, включавшую показ работ воспитанников военно-технической школы, элементов рукопашного боя и концерт военного оркестра.

Фото: пресс-служба минобороны РК

В ходе визита казахстанская делегация посетила ряд историко-культурных памятников Самарканде, мемориальный комплекс «Парк Победы» и парк «Янги Узбекистон» в столице.