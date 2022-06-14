14 Июня 2022 12:01

Миннауки работает над возвращением статуса Национальной академии наук

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек назвал ключевые направления нового ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Саясата Нурбека, базовые задачи в сфере науки были озвучены Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Национальной академии наук во время визита в Алматы.

Министр назвал основные направления в своей деятельности.

«Первое - возвращение статуса и укрепление Национальной академии наук. Этим мы сейчас вплотную занимаемся. Соответствующий законопроект сейчас уже разрабатывается. Второе большое направление - университетская, вузовская наука. На сегодняшний день, к сожалению, вузовская наука не стала основной, не стала той платформой, которая должна питать фундаментальную, прикладную науку. Здесь мы сконцентрируем очень большие усилия», - сказал журналистам Саясат Нурбек после заседания Правительства.

По его словам, еще одно важное направление деятельности ведомства - поддержка и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок или прикладных исследований.

«Здесь есть несколько системных мер, которые прорабатываются нашим министерством и в ближайшее время мы открыто будем обсуждать все это. Мы будем получать базовое техзадание от нашей научной общественности, от профессорско-преподавательского состава наших ключевых вузов», - добавил С. Нурбек.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сегодня принес присягу в Правительстве.

Ранее сообщалось, что Минобразования Казахстана разделили на два ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Министерство просвещения РК возглавил Асхат Аймагамбетов.

Фото: spubl.kz