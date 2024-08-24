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    13:41, 24 Август 2024 | GMT +6

    Миннауки РК опубликовал список обладателей образовательных грантов в магистратуру

    вуз, студенты, абитуриенты, магистратура
    Фото: freepik

    Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру. Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и  общественных организаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Миннауки и высшего образования.

    Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

    В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов – на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие 15196 человек.

    Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа (включительно) 2024 г.

    Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться в Telegram МНВО и НЦТ.

    Теги:
    Наука Гранты Образование Миннауки и высшего образования РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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