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Миннауки и высшего образования извинилось перед абитуриентом из Шымкента
12 Августа 2022 15:16

Миннауки и высшего образования извинилось перед абитуриентом из Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Представители Министерства науки и высшего образования рассмотрели обращение и приняли решение по абитуриенту из Шымкента Тастан Жасмин, которой ранее не был присужден грант из-за технической ошибки специалиста приемной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выпускница школы Тастан Жасмин Куанышевна подала документы для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта в Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова. Специалист приемной комиссии допустил техническую ошибку при вводе данных сертификата ЕНТ. После опубликования списка обладателей гранта родители, узнав, что их ребенок не выиграл грант, обратились к руководству данного учебного заведения и в министерство.

«Советник министра поговорил с родителями выпускницы и извинился от имени министра и министерства за допущенную ошибку. Техническая ошибка была немедленно исправлена, и абитуриенту Жасмин Куанышевне был присужден грант в СДУ (Университет имени Сулеймана Демиреля - прим.ред.). Кроме того, она будет обеспечена общежитием», - говорится в решении Министерства науки и высшего образования.

Специалисту приемной комиссии Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, допустившему ошибку в приеме документов, объявлен выговор.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек напомнил руководителям аппаратов и ректорам вузов о необходимости быть внимательными при приеме документов абитуриентов


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