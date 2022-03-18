Миннацэкономики РК приступило к реализации Антикризисной программы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров объявил о начале работы в рамках Антикризисной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства, Министерством национальной экономики начата реализация Антикризисной программы. В настоящее время проводится проработка конкретных предложений с ответственными госорганами», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, Министерством национальной экономики каждое поручение Главы государства, данное в Послании народу Казахстана, будет содержательно и оперативно проработано.

«Для эффективной реализации Послания работа Министерства будет проводиться на принципах дебюрократизации процессов и ориентированности на результат», - заключил министр.