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    09:56, 18 Март 2022 | GMT +6

    Миннацэкономики РК приступило к реализации Антикризисной программы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров объявил о начале работы в рамках Антикризисной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Главы государства, Министерством национальной экономики начата реализация Антикризисной программы. В настоящее время проводится проработка конкретных предложений с ответственными госорганами», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    По его словам, Министерством национальной экономики каждое поручение Главы государства, данное в Послании народу Казахстана, будет содержательно и оперативно проработано.

    «Для эффективной реализации Послания работа Министерства будет проводиться на принципах дебюрократизации процессов и ориентированности на результат», - заключил министр.

    Теги:
    Правительство РК Миннацэкономики Другие государственные органы Астана Экономика
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