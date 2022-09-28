Миннацэкономики РК предлагает исключить непродуктивных посредников при реализации ГСМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство национальной экономики РК предлагает исключить непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов путем ужесточения требований к оптовым поставщикам. Об этом сообщил министр Алибек Куантыров в ходе рассмотрения на пленарном заседании Мажилиса Парламента проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях минимизации барьеров для привлечения инвестиций предлагается исключить требование по соответствию инвестпроекта Перечню приоритетных видов деятельности. Также уполномоченному органу по инвестициям предоставляется компетенция по утверждению правил заключения соглашений об инвестициях с установлением ответных обязательств инвестора. В законопроекте закреплены дополнительные требования, направленные на ужесточение деятельности уполномоченных экономических операторов», – сказал А.Куантыров.

Министр также сообщил, что в рамках законопроекта вносится ряд поправок в Закон «О естественных монополиях». Это, в частности: возможность изменения тарифа до истечения его срока действия в случае получения на баланс и доверительное управление сетей и имущества, используемых в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг.

Как отметил А.Куантыров, по блоку реформирования отрасли ГСМ предлагаются поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов путем ужесточения требований к оптовым поставщикам. Законопроектом определяются новые потребители товарного газа в лице крупных коммерческих предпринимателей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг для ведения раздельного учета товарного газа.

По словам министра, для оперативного реагирования на экономическую ситуацию путем регулирования экспорта и импорта товаров предложены поправки, предусматривающие сокращение сроков принятия нормативных правовых актов, направленных на установление мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Также предусматривается расширение полномочий Правительства и государственных органов в рамках применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

«Кроме того, законопроектом предлагается наделить уполномоченный орган в сфере торговой деятельности полномочиями по: разработке перечня социально значимых продовольственных товаров; утверждению методики расчета целевых индикаторов в области торговли для оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов; утверждению правил и методов определения минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью. Указанные поправки позволят обеспечить усовершенствование регулирования деятельности торговых рынков», – отметил А.Куантыров.

Законопроект одобрен в первом чтении.