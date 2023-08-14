Миннацэкономики проверило коммунальные предприятия в 12 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Данная работа проводится в рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции», передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Миннацэкономики РК, охвачены 18 субъектов естественных монополий (по состоянию на 14 августа):

➡ Алматы - ГКП на ПХВ «Алматы Су», ТОО «Алматы теплокоммунэнерго»

➡ Алматинская область - ГКП «Ұйғыр су құбыры», ГКП «Конаев су арнасы»

➡ Актюбинская область - АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «ТНК «Казхром»

➡ Костанайская область - ТОО «ЭПК Atica», ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго»

➡ Область Ұлытау - АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания»

➡ ЗКО - АО «Жайыктеплоэнерго»

➡ СКО - ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», ТОО «Севказэнергосбыт»

➡ Область Абай - КГП «Коммунальное хозяйство Бородулихинского района»

➡ Мангистауская область - ГКП «Актауское управление электрических сетей»

➡ Карагандинская область - ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

➡ ВКО - ТОО «Согринская ТЭЦ»

➡ Атырауская область - АО «Атырау Жарык»

В ходе осмотра проверены проводимые ремонтные работы на предмет соответствия утвержденным инвестиционным программам, а также своевременности исполнения данных мероприятий, в частности по реконструкции/капитальному ремонту котлоагрегатов, модернизации инженерных сетей, насосных станций, силовых трансформаторов и другого оборудования.

В августе КРЕМ МНЭ РК совместно с МИО и общественниками проверит еще 69 коммунальных предприятий. Все заинтересованные лица будут ознакомлены с текущим техническим состоянием данных предприятий.