Миннацэкономики проверило коммунальные предприятия в 12 регионах Казахстана
Как сообщили в пресс-службе Миннацэкономики РК, охвачены 18 субъектов естественных монополий (по состоянию на 14 августа):
➡ Алматы - ГКП на ПХВ «Алматы Су», ТОО «Алматы теплокоммунэнерго»
➡ Алматинская область - ГКП «Ұйғыр су құбыры», ГКП «Конаев су арнасы»
➡ Актюбинская область - АО «СНПС-Актобемунайгаз», АО «ТНК «Казхром»
➡ Костанайская область - ТОО «ЭПК Atica», ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго»
➡ Область Ұлытау - АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания»
➡ ЗКО - АО «Жайыктеплоэнерго»
➡ СКО - ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», ТОО «Севказэнергосбыт»
➡ Область Абай - КГП «Коммунальное хозяйство Бородулихинского района»
➡ Мангистауская область - ГКП «Актауское управление электрических сетей»
➡ Карагандинская область - ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
➡ ВКО - ТОО «Согринская ТЭЦ»
➡ Атырауская область - АО «Атырау Жарык»
В ходе осмотра проверены проводимые ремонтные работы на предмет соответствия утвержденным инвестиционным программам, а также своевременности исполнения данных мероприятий, в частности по реконструкции/капитальному ремонту котлоагрегатов, модернизации инженерных сетей, насосных станций, силовых трансформаторов и другого оборудования.
В августе КРЕМ МНЭ РК совместно с МИО и общественниками проверит еще 69 коммунальных предприятий. Все заинтересованные лица будут ознакомлены с текущим техническим состоянием данных предприятий.