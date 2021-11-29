Миннацэкономики прогнозирует достижение допандемического уровня инвестиций к 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году в Казахстане показатель прямых иностранных инвестиций продемонстрировал рекордное 30-процентное падение. Однако МНЭ РК ожидает достижения допандемического уровня инвестиций к 2023 году. Об этом рассказал вице-министр национальной экономики РК Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последние несколько лет, из-за ухудшения глобального политического и экономического климата, а также пандемии коронавируса, мировая экономика переживает сокращение потоков прямых иностранных инвестиций. В 2020 году в условиях пандемии и связанных с ней ограничительных мер глобальные потоки прямых иностранных инвестиций снизились на 35%, что является максимальным сокращением за последние 30 лет. Падение затронуло практически все страны мира», - отметил вице-министр национальной экономики на брифинге в СЦК.

По словам спикера, потоки прямых иностранных инвестиций в развитые страны Европы, развивающиеся страны Азии и страны с переходной экономикой сократились на 30-45%, в Северную Америку - на 20-35%.

«Вместе с тем, в развивающихся странах как никогда остро ощущается необходимость привлечения инвестиций и увеличения экспорта для поддержки индустриализации и структурной трансформации экономики. Практически все новые промышленные стратегии, проводимые в мире, в значительной степени зависят от привлечения инвестиций. Спрос на инвестиции остается как никогда высоким, а предложение сокращается. В Казахстане показатель прямых иностранных инвестиций в прошлом году продемонстрировал рекордное 30-процентное падение, составив 17 млрд долларов США», - сказал вице-министр национальной экономики.

Однако в текущем году, по его словам, наблюдается положительная динамика.

«По итогам шести месяцев текущего года в экономику страны привлечено 11,1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, что на 30,4% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам текущего года планируется привлечь около 20 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, а к 2023 году ожидается достижение допандемического уровня инвестиций», - отметил А. Абдыкадыров.



