Миннацэкономики пригласило граждан участвовать в мониторинге нацпроектов
Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утвердил перечень 10 Национальных проектов. Они приняты в целях реализации Общенациональных приоритетов Национального плана развития.
Илона Шварцкопф отметила, что Национальные проекты будут реализованы с использованием проектного подхода, основными принципами которого являются:
- нацеленность на результат;
- персональная ответственность за достижение ожидаемого результата;
- партнерство и вовлечение в реализацию проектов всех заинтересованных сторон.
«Теперь государственные органы формируют совместные кросс-функциональные проектные команды с непосредственным участием госорганов, экспертного сообщества и представителей общественности.
Это новая организационная культура и проектно-сетевая модель государственного управления, она основана на современных технологиях. К настоящему времени завершается формирование единой экосистемы проектного управления, состоящей из 44 проектных офисов государственных органов, создан и действует Офис по мониторингу реализации национальных проектов», - сказала директор департамента политики проектного управления МНЭ РК во время брифинга в СЦК.
По словам спикера, нормативная и правовая база проектного управления утверждена, она включает Правила осуществления проектного управления и Типовой регламент проектного управления государственных органов.
Данные документы регламентируют деятельность государственного аппарата по управлению портфелями, программами и проектами на уровнях госуправления: на уровне Правительства, государственных органов и проектных команд.
«По каждому национальному проекту определен куратор на уровне заместителей Премьер-Министра РК и руководители национальных проектов на уровне министров. В настоящее время государственными органами проводится работа по декомпозиции каждого показателя национальных проектов на соответствующие отрасли и регионы», - добавила она.
«Далее будут определены пулы проектов, необходимых для достижения каждого декомпозированного показателя в отрасли, регионе, районе, сельском округе. Вся проектная деятельность будет осуществляться в Информационной системе, что позволяет обеспечить контроль выполнения каждой задачи и оперативный мониторинг расхода денежных средств по каждому проекту. Также Правилами осуществления проектного управления предусматривается формирование общественных групп для мониторинга хода реализации проектов, поэтому мы приглашаем граждан принять активное участие в реализации национальных проектов», - пояснила Илона Шварцкопф.