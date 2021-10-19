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    15:32, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Миннацэкономики пригласило граждан участвовать в мониторинге нацпроектов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента политики проектного управления Министерства национальной экономики РК Илона Шварцкопф рассказала о работе по реализации Национальных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утвердил перечень 10 Национальных проектов. Они приняты в целях реализации Общенациональных приоритетов Национального плана развития.

    Илона Шварцкопф отметила, что Национальные проекты будут реализованы с использованием проектного подхода, основными принципами которого являются:

    - нацеленность на результат;

    - персональная ответственность за достижение ожидаемого результата;

    - партнерство и вовлечение в реализацию проектов всех заинтересованных сторон.

    «Теперь государственные органы формируют совместные кросс-функциональные проектные команды с непосредственным участием госорганов, экспертного сообщества и представителей общественности.

    Это новая организационная культура и проектно-сетевая модель государственного управления, она основана на современных технологиях. К настоящему времени завершается формирование единой экосистемы проектного управления, состоящей из 44 проектных офисов государственных органов, создан и действует Офис по мониторингу реализации национальных проектов», - сказала директор департамента политики проектного управления МНЭ РК во время брифинга в СЦК.

    По словам спикера, нормативная и правовая база проектного управления утверждена, она включает Правила осуществления проектного управления и Типовой регламент проектного управления государственных органов.

    Данные документы регламентируют деятельность государственного аппарата по управлению портфелями, программами и проектами на уровнях госуправления: на уровне Правительства, государственных органов и проектных команд.

    «По каждому национальному проекту определен куратор на уровне заместителей Премьер-Министра РК и руководители национальных проектов на уровне министров. В настоящее время государственными органами проводится работа по декомпозиции каждого показателя национальных проектов на соответствующие отрасли и регионы», - добавила она.

    «Далее будут определены пулы проектов, необходимых для достижения каждого декомпозированного показателя в отрасли, регионе, районе, сельском округе. Вся проектная деятельность будет осуществляться в Информационной системе, что позволяет обеспечить контроль выполнения каждой задачи и оперативный мониторинг расхода денежных средств по каждому проекту. Также Правилами осуществления проектного управления предусматривается формирование общественных групп для мониторинга хода реализации проектов, поэтому мы приглашаем граждан принять активное участие в реализации национальных проектов», - пояснила Илона Шварцкопф.

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