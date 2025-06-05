Минкультуры объявило республиканский конкурс патриотических песен
В рамках Дня государственных символов министр культуры и информации Аида Балаева поздравила граждан и объявила республиканский конкурс патриотических песен «Мой Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.
Цель конкурса — укрепление патриотического духа, национального единства, любви к Родине и популяризация патриотизма среди граждан.
Конкурсной комиссией принимаются авторские песни, которые ранее нигде не публиковались и не исполнялись публично.
Участники могут подать заявки в следующих номинациях:
• «Независимое государство» (посвящено Дню Республики),
• «Будущее суверенной страны» (песни для детей),
• «Казахстан — страна единства!» (о дружбе и согласии).
В каждой номинации будут присуждены отдельные призовые места для автора текста, композитора и исполнителя.
По сообщению ведомства прием заявок продлится с 4 июня по 1 октября 2025 года. Церемония награждения состоится накануне Дня Республики. Победители получат денежные призы и дипломы.
Заявки принимаются по электронной почте meninkazakstanym@gmail.com.