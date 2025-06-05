Минкультуры объявило республиканский конкурс патриотических песен

Цель конкурса — укрепление патриотического духа, национального единства, любви к Родине и популяризация патриотизма среди граждан.

Конкурсной комиссией принимаются авторские песни, которые ранее нигде не публиковались и не исполнялись публично.

Участники могут подать заявки в следующих номинациях:

• «Независимое государство» (посвящено Дню Республики),

• «Будущее суверенной страны» (песни для детей),

• «Казахстан — страна единства!» (о дружбе и согласии).

В каждой номинации будут присуждены отдельные призовые места для автора текста, композитора и исполнителя.

По сообщению ведомства прием заявок продлится с 4 июня по 1 октября 2025 года. Церемония награждения состоится накануне Дня Республики. Победители получат денежные призы и дипломы.

Заявки принимаются по электронной почте meninkazakstanym@gmail.com.