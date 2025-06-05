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    22:45, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Минкультуры объявило республиканский конкурс патриотических песен

    В рамках Дня государственных символов министр культуры и информации Аида Балаева поздравила граждан и объявила республиканский конкурс патриотических песен «Мой Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.  

    гимн, Семей
    Фото: акимат области Абай

    Цель конкурса — укрепление патриотического духа, национального единства, любви к Родине и популяризация патриотизма среди граждан.

    Конкурсной комиссией принимаются авторские песни, которые ранее нигде не публиковались и не исполнялись публично.

    Участники могут подать заявки в следующих номинациях:

    • «Независимое государство» (посвящено Дню Республики),
    • «Будущее суверенной страны» (песни для детей),
    • «Казахстан — страна единства!» (о дружбе и согласии).

    В каждой номинации будут присуждены отдельные призовые места для автора текста, композитора и исполнителя.

    По сообщению ведомства прием заявок продлится с 4 июня по 1 октября 2025 года. Церемония награждения состоится накануне Дня Республики. Победители получат денежные призы и дипломы.

    Заявки принимаются по электронной почте meninkazakstanym@gmail.com.

    Теги:
    Минкультуры и информации Конкурс День госсимволов РК
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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