Минкультуры будет мониторить новый сайт для подростков по определению своей ориентации

В Министерстве культуры и информации сообщили о планах по мониторингу нового сайта selftanu.kz, созданного «для подростков, стремящихся понять свою личность и ориентацию», передает корреспондент агентства Kazinform.

- Факты, изложенные в Вашем обращении, требуют документальной проверки. В этой связи, министерством в соответствии с правилами проведения мониторинга средств массовой информации, распространяемых на территории Республики Казахстан, и методики его расчёта, направлен запрос в РГП на ПХВ «Центр анализа и информации» для проведения мониторинга, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

В ведомстве пообещали дополнительно сообщить информацию по результатам проведённого мониторинга.

Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что международные организации поддержали создание проекта Selftanu для подростков, стремящихся понять свою личность и ориентацию. Описание проекта подчеркивает его цель помощи ЛГБТК+ подросткам, и тем, кто ищет самопонимание, включая друзей и родителей ЛГБТК+ людей. Сайт предоставляет информацию о самопонимании, определении ориентации и гендерной идентичности, романтических отношениях, сексе, поиске друзей, общении с родителями, и планировании будущего, а также советы по взаимодействию с ЛГБТК+ близкими.





