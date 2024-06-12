Минкульт РК подготовил положение о пресс-службах

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подготовила приказ «Об утверждении Типового положения об уполномоченном лице (подразделении) по взаимодействию со средствами массовой информации». Положение четко обозначает работу пресс-служб в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В документе пояснили, что положение определяет цели, задачи, функции, права и обязанности уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации центральных государственных и местных исполнительных органов, ведомств, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (за исключением Службы государственной охраны Республики Казахстан).

- Должность уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации создается в пределах лимитов штатной численности, утвержденных в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Уполномоченное подразделение либо выделяемая штатная должность уполномоченного лица по взаимодействию со средствами массовой информации не подлежит ликвидации, либо исключению из штатной должности государственного органа, кроме случаев его реорганизации или ликвидации, – утверждено в документе положения.

В ведомстве добавили, что уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации подчиняется непосредственно первому руководителю государственного органа (за исключением специальных государственных органов).

Целью уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации является своевременное и качественное распространение информации по вопросам, относящимся к компетенции государственных органов.

Задачами уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации являются:

поддержание положительного имиджа государственного органа; обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями государственного органа для формирования единой информационной политики в государственном органе, – обозначили в документе.

Согласно положению, пресс-служба осуществляет следующие функции:

предоставление пользователям достоверной и необходимой информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности; содействие в подготовке интервью, комментариев, публикаций в средствах массовой информации; проведение временной или постоянной аккредитации журналистов и других представителей средств массовой информации, а также оказание им содействия для наиболее полного и широкого распространения информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности; организация пресс-конференций, брифингов, интервью и встреч должностных лиц с представителями средств массовой информации; разработка и внесение предложений по вопросам технического обеспечения деятельности интернет-ресурса, его комплексной реконструкции, совершенствования дизайна, модернизации и внедрения новых технологий; подготовка своевременных ответов на поступающие запросы пользователей информации; размещение информации на интернет-ресурсе государственного органа и (или) его первого руководителя; иные функции, способствующие максимальному раскрытию информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности, за исключением информации, запрещенной или иным образом ограниченной к распространению законами Республики Казахстан или вступившими в законную силу судебными актами.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 июня.