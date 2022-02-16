Минкультуры заложит средства на демонтаж пристройки перед зданием хореографического училища Селезнева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК заложит средства на демонтаж незаконной пристройки перед зданием хореографического училища Селезнева. Об этом заявил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно министерство заложит средства теперь уже на следующий год на демонтаж незаконной пристройки перед зданием Алматинского хореографического училища им. Селезнева», - рассказал министр культуры и спорта на расширенном заседании коллегии.

Как отметил Даурен Абаев, здание представляет собой архитектурное и историческое достояние южной столицы, однако нелепая и нефункционирующая пристройка заграждает его фасад вот уже 15 лет.

«Из училища уже давно выпускаются танцоры, которые за все время обучения так и не увидели, как их родное здание выглядит на самом деле», - добавил глава ведомства.