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Минкультуры заложит средства на демонтаж пристройки перед зданием хореографического училища Селезнева

16 Февраля 2022 12:50
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Минкультуры заложит средства на демонтаж пристройки перед зданием хореографического училища Селезнева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК заложит средства на демонтаж незаконной пристройки перед зданием хореографического училища Селезнева. Об этом заявил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Отдельно министерство заложит средства теперь уже на следующий год на демонтаж незаконной пристройки перед зданием Алматинского хореографического училища им. Селезнева», - рассказал министр культуры и спорта на расширенном заседании коллегии.

Как отметил Даурен Абаев, здание представляет собой архитектурное и историческое достояние южной столицы, однако нелепая и нефункционирующая пристройка заграждает его фасад вот уже 15 лет.

«Из училища уже давно выпускаются танцоры, которые за все время обучения так и не увидели, как их родное здание выглядит на самом деле», - добавил глава ведомства.


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#Алматы   #Образование   #Минкультуры  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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