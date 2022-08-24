Минкультуры РК запустил кампанию #МенЧемпионмын2022 ко Дню спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК проводят кампанию #МенЧемпионмын2022 в честь ежегодного Дня спорта в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Спорт объединил множество любителей здорового образа жизни. Видеоролики по хештегу #sport в сети TikTok посмотрели по всему миру уже более 100 млрд раз. Спортсмены и любители делятся своим опытом и мотивируют друг друга на новые достижения.

Кампания ко Дню спорта призвана поддержать авторов спортивного контента в Казахстане и внести вклад в популяризацию массового спорта и здорового образа жизни. В рамках инициативы в течение недели с 21 по 28 августа в аккаунте Министерства культуры и спорта РК в TikTok (@drs_kz) проходит серия прямых эфиров: казахстанцы смогут виртуально посетить спортивный праздник в Триатлон парке, а также посмотреть интервью с титулованными спортсменами.





Расписание прямых эфиров:

23 августа, 18:00 — интервью с серебряным призером Всемирных игр по джиу-джитсу Галиной Дувановой;

24 августа, 18:00 — интервью с призером Исламских игр по женской борьбе Мадиной Бакбергеновой;

25 августа, 18:00 — интервью с силачом и рекордсменом Сергеем Цырульниковым и бронзовым призером по киокушинкай-кан карате Алишером Карменовым;

26 августа, 18:00 — интервью с чемпионкой Исламских игр по спортивной гимнастике Аидой Бауыржановой.

Все пользователи могут присоединиться к спортивному марафону и принять участие в тематическом челлендже по хештегу #МенЧемпионмын2022. Для этого нужно снять и опубликовать с соответствующем хештегом короткие видеоролики на спортивную тему: можно продемонстрировать свои достижения в любимом виде спорта, поделиться лайфхаками, любимыми упражнениями или просто рассказать о любимом спорте. Авторы наиболее креативных видео будут награждены ценными призами.









Фото : skaraborgsbygden.se











