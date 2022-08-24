РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:41, 23 Август 2022 | GMT +6

    Минкультуры РК запустил кампанию #МенЧемпионмын2022 ко Дню спорта

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК проводят кампанию #МенЧемпионмын2022 в честь ежегодного Дня спорта в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    Спорт объединил множество любителей здорового образа жизни. Видеоролики по хештегу #sport в сети TikTok посмотрели по всему миру уже более 100 млрд раз. Спортсмены и любители делятся своим опытом и мотивируют друг друга на новые достижения.

    Кампания ко Дню спорта призвана поддержать авторов спортивного контента в Казахстане и внести вклад в популяризацию массового спорта и здорового образа жизни. В рамках инициативы в течение недели с 21 по 28 августа в аккаунте Министерства культуры и спорта РК в TikTok (@drs_kz) проходит серия прямых эфиров: казахстанцы смогут виртуально посетить спортивный праздник в Триатлон парке, а также посмотреть интервью с титулованными спортсменами.


    Расписание прямых эфиров:

    23 августа, 18:00 — интервью с серебряным призером Всемирных игр по джиу-джитсу Галиной Дувановой;

    24 августа, 18:00 — интервью с призером Исламских игр по женской борьбе Мадиной Бакбергеновой;

    25 августа, 18:00 — интервью с силачом и рекордсменом Сергеем Цырульниковым и бронзовым призером по киокушинкай-кан карате Алишером Карменовым;

    26 августа, 18:00 — интервью с чемпионкой Исламских игр по спортивной гимнастике Аидой Бауыржановой.

    Все пользователи могут присоединиться к спортивному марафону и принять участие в тематическом челлендже по хештегу #МенЧемпионмын2022. Для этого нужно снять и опубликовать с соответствующем хештегом короткие видеоролики на спортивную тему: можно продемонстрировать свои достижения в любимом виде спорта, поделиться лайфхаками, любимыми упражнениями или просто рассказать о любимом спорте. Авторы наиболее креативных видео будут награждены ценными призами.




    Фото : skaraborgsbygden.se





    Теги:
    Общество Спорт Минкультуры
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!