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Минкультуры РК переходит на новый режим работы

16 Марта 2020 20:49
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Минкультуры РК переходит на новый режим работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК переходит на новый режим работы в связи с введением чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством культуры и спорта принимаются соответствующие меры и вводятся временные ограничения, созданы оперативные штабы»,- сказал на брифинге в СЦК вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев.

Он также сообщил, что в ведомстве определены три категории специалистов для обеспечения стабильного режима работы.

«Первая категория - это те, кто обязательно должен присутствовать на рабочих местах и обеспечивать жизнеобеспечение организации. Вторая группа - это специалисты, которые могут осуществлять свою деятельность удаленно. Третья группа - это те, кто может быть отправлен в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска», - пояснил Уркен Бисакаев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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