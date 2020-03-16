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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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Минкультуры РК переходит на новый режим работы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК переходит на новый режим работы в связи с введением чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерством культуры и спорта принимаются соответствующие меры и вводятся временные ограничения, созданы оперативные штабы»,- сказал на брифинге в СЦК вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев.
Он также сообщил, что в ведомстве определены три категории специалистов для обеспечения стабильного режима работы.
«Первая категория - это те, кто обязательно должен присутствовать на рабочих местах и обеспечивать жизнеобеспечение организации. Вторая группа - это специалисты, которые могут осуществлять свою деятельность удаленно. Третья группа - это те, кто может быть отправлен в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска», - пояснил Уркен Бисакаев.
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