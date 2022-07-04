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Минкультуры предложило изменить название стипендии Елбасы

Автор:  
Арайлым Мұрат
4 Июля 2022, 10:19
Минкультуры предложило изменить название стипендии Елбасы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА опубликован проект Указа Президента РК Касым-Жомарта Токаева о внесении изменений в Указ Президента РК «Об учреждении государственной стипендии Первого Президента РК – Елбасы в области культуры», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект документа подготовило Министерство культуры и спорта РК.

Согласно документу предлагается изменить название стипендии Елбасы на «государственную стипендию в области культуры».

Предлагается учредить 75 ежегодных государственных стипендий в области культуры в размере 55-кратного месячного расчетного показателя в месяц.

Правительству Республики Казахстан поручено ежегодно представлять на утверждение обновляемый по мере необходимости персональный состав лиц, выдвигаемых на соискание государственной стипендии в области культуры.

Фото: www.newsbytesapp.com
Культура   Минкультуры   Первый Президент - Елбасы  
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