Минкультуры: Петроглифы Архарлытас Кербулакского района - под защитой государства

САРЫОЗЕК. КАЗИНФОРМ - Экстренное совещание в полевом формате министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова провела в урочище Архарлытас Кербулакского района, где рассмотрела вопрос о совместной работе на будущее с группой ученых и волонтеров Института археологии Александром Горячевым, Саидом Галымжановым, Ольгой Гумировой, акимом района Галиаскаром Сарыбаевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Был сделан совместный обход этих мест для прояснения реальной картины по следам дискуссии в соцсетях и некоторых СМИ, которые использовали пост пятилетней давности координатора группы волонтеров-любителей «Охотники за петроглифами» Ольги Гумировой.

«Как уполномоченный орган мы обязаны следить за тем, чтобы нормы закона выполнялись. Ученые института археологии выразили желание сотрудничать с министерством над историко-культурным научным проектом по изучению сохранению петроглифов Алматинской области и Казахстана. Благодаря неравнодушному отношению и волонтерской деятельности Ольги Гумировой и других активистов мы совместно с общественностью сохраняем петроглифы от разрушения, предотвращая нанесение ущерба историко-культурному наследию», - сказала Актоты Раимкулова.

По информации акима района Галиаскара Сарыбаева, в 2006 и в 2012 годах двум ТОО были предоставлены земельные участки для добычи камня. Работы проводились вплоть до 2017 года. На сегодня петроглифы этой местности включены в предварительный список объектов историко-культурного наследия. Реестр объектов, по-прежнему, дополняется.

По словам акима Кербулаксого района Галиаскара Сарыбаева сейчас прорабатывается вопрос о возврате указанных участков для государственных нужд, и возражений правообладатели не имеют.

Для проведения экспертиз привлечена группа ученых института археологии им. А.Х.Маргулана. В результате были дополнительно выявлены новые археологические памятники. Подана бюджетная заявка для проведения паспортизации и охранных зон. Далее, по завершении паспортизации с утверждением охранных зон, будут проведены работы по ограждению памятников, расположенных на территории Архарлытас. А чтобы земля перешла в собственность государства, необходимы предварительные процедуры, учет и картографирование.

В ходе совещания старший научный сотрудник института археологии имени А.Маргулана, начальник Каратауского отряда Александр Горячев высказал гипотезу о существовании здесь металлургических центров эпохи бронзы, на что указывают наличие древних выработок, комплекс эпохи бронзы с петроглифами, поселениями и могильником. Там несколько десятков захоронений, которым 3,5-4 тысячи лет и по ним нужны соответствующие археологические исследования.

Участники разговора предложили поднять вопрос об издании энциклопедии по петроглифам. По мнению Актоты Раимкуловой, мы стоим на пороге большого международного, не просто археологического историко-культурного проекта, поскольку петроглифы есть не только у нас, но и в Китае, в Монголии, Алтайском регионе.

По информации ученых–археологов петроглифов больше всего в мире - Алматинской области. Только в Ешкиольмесе, по новым дополнительным исследованиям, около 15 тысяч рисунков. Скальные плиты использовались древними в течение многих поколений, когда одни изображения накладывались на другие. С появлением новых технологий и аппаратуры института космических исследований, появилась возможность выявить когда, в какую эпоху были сделаны данные петроглифы.

По результатам совещания было выработано решение о постоянном контроле совместно с общественностью за данным участком, принятии мер, направленных на сохранение археологических объектов, продвижении научных исследований и, в дальнейшем - создание соответствующих условий для посещения туристов.