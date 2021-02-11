Минкультуры объявило Год поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте Казахстана состоялась пресс-конференция по теме: «2021 год - Год поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

В ней принял участие вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов. Он рассказал о том, что планируется открытие новых коворкинг-центров, станет доступным для всех электронный фонд библиотек. Ведется работа по организации современных моделей библиотечной системы и деятельности. То есть максимально создаются условия для чтения книг.

«В этом году планируется открытие новых коворкинг-центров в Алматы, на территории Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей. Наряду с традиционной библиотечной деятельностью совершенствуется работа Национальной электронной библиотеки», - сообщил на пресс-конференции вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов.

Председатель правления Союза писателей Казахстана Есдаулет Улугбек подчеркнул необходимость поддержки на государственном уровне отечественной детской литературы и молодых писателей, написанных на казахском языке. «Будущее нашей страны постепенно будет подпитываться нравственными качествами подрастающего поколения. Если мы не сможем предложить современным детям нужное произведение, они заполнят эту пустоту чем-то другим. А, ведь, в будущем нашей страной будут управлять эти ребята...», - сказал он.

Доктор педагогических наук, профессор, руководитель Национальной академической библиотеки РК Умитхан Муналбаева заострила внимание на качестве и количестве издаваемой детской литературы, на необходимости учреждения конкурса для авторов детских книг.