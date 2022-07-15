15 Июля 2022 18:44

Минкультуры не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» в Казахстане - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев объяснил, почему в прокат не выйдет анимационный фильм «Базз Лайтер». По его словам, ведомство не запрещало показ мультфильма в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цензура в нашей стране запрещена. Поэтому министерство не запрещало показ анимационного фильма «Базз Лайтер» в Казахстане. Мой пост такой формулировки не содержит. Мной было сказано, что прокат данной картины в стране осуществляться не будет. Далее СМИ и ряд блогеров сами сделали собственные выводы», - написал министр на своей странице в сети Facebook .

Он объяснил, почему в прокат не выйдет нашумевший мультфильм.

«Манипуляцией являются заявления ряда медийных лиц о том, что в Казахстане против показа мультфильма выступал лишь продюсер Нуртас Адамбай. Мало кто вспоминает, что в сети была запущена петиция с требованием запретить «Базз Лайтер» в Казахстане, собравшая 35 тыс. подписей. «Против» высказались лишь около 4 тыс. пользователей. По информации акиматов, сразу в нескольких регионах подали заявки на митинги. В адрес министерства и местных исполнительных органов поступали многочисленные обращения граждан. Не учитывать данные настроения значит игнорировать голоса простых граждан нашей страны. Ведь именно для этого и создавались инструменты открытого правительства», - пояснил глава ведомства.

По его словам, анализ обращений показывает, что возмущение граждан вызывает не столь сам факт поцелуя однополой пары, который многие называют «неявным», «невинным», «длящимся несколько секунд». Гораздо большее возмущение у граждан вызывает сам факт присутствия в фильме фабулы однополой любви, скрепленной семейными узами и потомством, как жизненной нормы.

«Мы как министерство не даем этическую оценку таким сюжетным линиям, если они не противоречат законам, однако игнорировать общественное мнение мы также не можем. После анализа всего вышеперечисленного министерством проведены неоднократные консультации с официальным прокатчиком кинокартины на территории РК. Даны определенные рекомендации. Запрета на показ не было. Однако прокат фильмов – это бизнес. Он всегда учитывает риски, в том числе трудно прогнозируемые последствия. В совокупности всех вышеназванных факторов принято решение не запускать фильм в прокат», - добавил Даурен Абаев.

Ранее сообщалось, что анимационный фильм «Базз Лайтер» не выйдет в прокат в кинотеатрах Казахстана.

Однако пользователи Сети разделились на два лагеря: кто-то выражал благодарность министру за реализацию «Слышащего государства», кто- то, напротив, посчитал эту меру цензурой и давлением.

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