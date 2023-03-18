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    17:10, 18 Март 2023 | GMT +6

    Минкультуры и спорта вместе с TikTok проводят онлайн-фестиваль в честь Наурыза

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК и популярная платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok проводят онлайн-фестиваль в честь праздника Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Под хэштегом #Наурыз2023 пользователи приложения снимают ролики о национальном празднике, его особенностях и обычаях.

    В челлендже уже участвуют популярные в TikTok контент - мейкеры: музыканты, кулинары, трэвел-блогеры и авторы познавательных видео.

    Авторы лучших видеороликов получат призы при поддержке компании Kazakh Tourism. Участники, занявшие первые три места, смогут посетить самые красивые места Казахстана. Победитель отправится в путешествие на 5 дней, обладатели второго и третьего места – на 3 дня и 1 день соответственно.

    В качестве темы можно выбрать одно из четырех направлений: еда, путешествия, культура и музыка.

    Итоги онлайн - фестиваля, лучшие видеоролики и имена победителей конкурса будут объявлены 29 марта.

    «Наурыз объединяет людей, и онлайн-фестиваль поможет объединить казахстанцев и популяризировать наши обычаи и традиции. Ролики, посвященные казахской культуре и истории, набирают популярность в TikTok. Например, видео по хэштегу #Историяказахстана набрали уже почти 100 миллионов просмотров, а по тегу #Қазақстанмәдениеті – свыше 75 миллионов. Поэтому эта акция призвана охватить как можно больше людей, как в Казахстане, так и за рубежом», – заявила официальный представитель МКС РК Молдир Абдуалиева.


    Теги:
    Общество Наурыз Культура Минкультуры
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