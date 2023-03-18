Минкультуры и спорта вместе с TikTok проводят онлайн-фестиваль в честь Наурыза
Под хэштегом #Наурыз2023 пользователи приложения снимают ролики о национальном празднике, его особенностях и обычаях.
В челлендже уже участвуют популярные в TikTok контент - мейкеры: музыканты, кулинары, трэвел-блогеры и авторы познавательных видео.
Авторы лучших видеороликов получат призы при поддержке компании Kazakh Tourism. Участники, занявшие первые три места, смогут посетить самые красивые места Казахстана. Победитель отправится в путешествие на 5 дней, обладатели второго и третьего места – на 3 дня и 1 день соответственно.
В качестве темы можно выбрать одно из четырех направлений: еда, путешествия, культура и музыка.
Итоги онлайн - фестиваля, лучшие видеоролики и имена победителей конкурса будут объявлены 29 марта.
«Наурыз объединяет людей, и онлайн-фестиваль поможет объединить казахстанцев и популяризировать наши обычаи и традиции. Ролики, посвященные казахской культуре и истории, набирают популярность в TikTok. Например, видео по хэштегу #Историяказахстана набрали уже почти 100 миллионов просмотров, а по тегу #Қазақстанмәдениеті – свыше 75 миллионов. Поэтому эта акция призвана охватить как можно больше людей, как в Казахстане, так и за рубежом», – заявила официальный представитель МКС РК Молдир Абдуалиева.