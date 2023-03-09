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    09:56, 09 Март 2023 | GMT +6

    Минкультуры и спорта РК выплатит 45 тысяч долларов тяжелоатлету Денису Уланову

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд вынес решение в деле казахстанского олимпийца, тяжелоатлета Дениса Уланова против Минкультуры и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда РК.

    На летних Олимпийских играх 2016 года в Бразилии казахстанский тяжелоатлет Денис Уланов занял четвертое место в весовой категории до 85 килограмм. Тогда ему выплатили полагающиеся призовые — 30 тысяч долларов.

    Однако позже результат ближайшего соперника казахстанца, обладателя «бронзы» Синкраяна Г. аннулировали, спортсмена дисквалифицировали. Награда официально перешла Уланову. В настоящее время казахстанец является бронзовым призером XXXI Олимпийских игр.

    В связи с присвоением более высокого результата 9 августа 2021 года Уланов обратился с запросом в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан о пересмотре размера выплат денежного поощрения.

    За третье место на Олимпиаде атлету полагалось 75 тысяч долларов. Спортсмен захотел получить разницу, но получил отказ — не было нормативно-правовых актов, которые позволили бы это сделать. Комитет от 20 августа 2021 года в пересмотре размера выплат денежного поощрения отказал спортсмену ввиду отсутствия оснований.

    Тогда Уланов обратился в суд. В первой инстанции требование спортсмена поддержали. Но профильное ведомство решило обжаловать решение.

    Разбирательства продлились более года. В итоге судебная коллегия по административным делам Верховного Суда признала незаконным отказ в пересмотре размера выплат.

    «Решение специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана от 10 марта 2022 года, постановление судебной коллегии по административным делам суда города Нур-Султана от 31 мая 2022 года по данному делу оставить в силе. Кассационную жалобу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан оставить без удовлетворения», - говорится в постановлении.


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