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Минкультуры и спорта РК не отменяло спортивно-массовые мероприятия
11 Марта 2020 18:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня Министерством культуры и спорта не было принято решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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«Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности. Данные решения принимаются на основании Межведомственной комиссии при Правительстве РК, которой были даны рекомендации по воздержанию командирования спортсменов в страны с высоким уровнем распространения коронавируса. На сегодня Министерством культуры и спорта не было принято решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории Казахстана», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Спорт, Пневмония в Китае,
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