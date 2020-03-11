Минкультуры и спорта РК не отменяло спортивно-массовые мероприятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня Министерством культуры и спорта не было принято решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информация об отмене всех массовых спортивных мероприятий в Казахстане не соответствует действительности. Данные решения принимаются на основании Межведомственной комиссии при Правительстве РК, которой были даны рекомендации по воздержанию командирования спортсменов в страны с высоким уровнем распространения коронавируса. На сегодня Министерством культуры и спорта не было принято решения по отмене проведения спортивно-массовых мероприятий на территории Казахстана», - говорится в сообщении.



