Минкультуры и спорта прокомментировало видео с Арманом Джумагельдиевым, раздающим деньги боксерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК отреагировало на нашумевшее видео в Сети, где казахстанец, который находится за рубежом, Арман Джумагельдиев раздает членам сборной РК по боксу деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство культуры и спорта поясняет, что на подготовку, сборы и международные соревнования Национальной сборной по боксу из республиканского бюджета за 2019 – 2021 годы направлено свыше 1,5 млрд тенге (3,5 млн долларов США). Также за победу в различных международных соревнованиях и Олимпийских играх предусмотрены денежные выплаты, в том числе и на семпионатах мира в следующем размере:

1-е место -15 000 долларов США;

2-е место - 7 000 долларов США;

3-е место - 5 000 долларов США.

А также их тренерам в следующем размере:

1-е место - 10 000 долларов США;

2-е место - 5 000 долларов США;

3-е место - 3 000 долларов США.

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» за подготовку спортсменов, руководство и сопровождение казахстанской делегации по боксу и их коммуникации в городе Белград (Сербия) отвечает Казахстанская федерация бокса.

Вручение денежных средств отдельным боксерам сборной является его частной инициативой, который не является официальным лицом ни федерации, ни министерства. В Сербии находится руководство и тренерский состав Казахстанской федерации бокса, которым министерством направлен официальный запрос для получения разъяснений по данному факту», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе также отметили, что со стороны Министерства культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан созданы все условия для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд по боксу.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором Арман Джумагельдиев, как написали в описании видео, раздал проигравшим на чемпионате мира по боксу спортсменам подачки в виде 2000 долларов.