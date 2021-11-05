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    12:32, 05 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Минкультуры и спорта прокомментировало видео с Арманом Джумагельдиевым, раздающим деньги боксерам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК отреагировало на нашумевшее видео в Сети, где казахстанец, который находится за рубежом, Арман Джумагельдиев раздает членам сборной РК по боксу деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министерство культуры и спорта поясняет, что на подготовку, сборы и международные соревнования Национальной сборной по боксу из республиканского бюджета за 2019 – 2021 годы направлено свыше 1,5 млрд тенге (3,5 млн долларов США). Также за победу в различных международных соревнованиях и Олимпийских играх предусмотрены денежные выплаты, в том числе и на семпионатах мира в следующем размере:

    1-е место -15 000 долларов США;

    2-е место - 7 000 долларов США;

    3-е место - 5 000 долларов США.

    А также их тренерам в следующем размере:

    1-е место - 10 000 долларов США;

    2-е место - 5 000 долларов США;

    3-е место - 3 000 долларов США.

    «В соответствии с Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» за подготовку спортсменов, руководство и сопровождение казахстанской делегации по боксу и их коммуникации в городе Белград (Сербия) отвечает Казахстанская федерация бокса.

    Вручение денежных средств отдельным боксерам сборной является его частной инициативой, который не является официальным лицом ни федерации, ни министерства. В Сербии находится руководство и тренерский состав Казахстанской федерации бокса, которым министерством направлен официальный запрос для получения разъяснений по данному факту», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    В пресс-службе также отметили, что со стороны Министерства культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан созданы все условия для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд по боксу.

    Ранее в Сети распространилось видео, на котором Арман Джумагельдиев, как написали в описании видео, раздал проигравшим на чемпионате мира по боксу спортсменам подачки в виде 2000 долларов.

    Теги:
    Спорт Минкультуры Бокс
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