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Минкультуры и спорта: Досрочное восстановление безвизового режима считают преждевременным в КНБ РК

18 Ноября 2021 13:30
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Минкультуры и спорта: Досрочное восстановление безвизового режима считают преждевременным в КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта сообщили, что протокольным решением МВК по недопущению возникновения и распространения КВИ было одобрено восстановление безвизового режима для иностранных граждан 30 государств. Однако в ведомстве пояснили, что, по информации КНБ РК, досрочное восстановление безвизового режима для иностранных граждан 30 государств в текущих условиях является преждевременным. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как Вам известно, по представлению Министерства на основе ряда ходатайств турбизнеса протокольным решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 21 сентября 2021 года одобрено восстановление безвизового режима для иностранных граждан 30 государств. Это следующие страны: Италия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша, Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия», - пояснили в Министерстве культуры и спорта РК.

В ведомстве отметили, что в целях реализации вышеуказанного протокольного решения Министерством иностранных дел Республики Казахстан при содействии Министерства разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 220 «О некоторых вопросах въезда (выезда) в Республике Казахстан и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан» (далее – проект ППРК), и 23 сентября текущего года в установленном порядке посредством интернет-портала государственных органов направлен на согласование в компетентные государственные органы Республики Казахстан.

«На сегодняшний день указанный проект прошел согласование с заинтересованными государственными органами, за исключением Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Так, по информации КНБ РК досрочное восстановление безвизового режима для иностранных граждан 30 государств в текущих условиях является преждевременным. В этой связи, до завершения процедуры внутригосударственного согласования проекта ППРК со всеми заинтересованными государственными органами, ускорение принятия соответствующего постановления не представляется возможным в силу требований Закона РК «О правовых актах» и постановления Правительства Республики Казахстан «О Регламенте Правительства Республики Казахстан», в части установленных сроков и алгоритма рассмотрения, согласования и принятия проектов НПА», - добавили в Министерстве культуры и спорта РК.



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#Туризм   #Минкультуры   #КНБ РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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