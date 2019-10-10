Минкульт ответил на критику Владислава Косарева о развитии трофейной охоты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев подверг критике предложение Министерства культуры и спорта РК по развитию трофейной охоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У вас очень примитивное понятие, извините. Вы хотите бирки развешать на самцов, которые уже прожили свой век. У нас, когда вышел на охоту, он лупит все живое. И что, мало своих браконьеров? Сайгу истребили, теперь давайте еще иностранцев сюда на помощь им призовем. У нас рядом с сайгой охотники убивают охотоведов. Вы будьте осторожны с этими направлениями», - сказал депутат.

Вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев ответил на критику.

«Хотел бы немного объяснить, вопрос в введении понятия «трофейной охоты». Одна из ее целей - разграничить массовый туризм, дать еще отдельный - трофейный туризм. Необходимо очень четко делить моменты. На сегодняшний день браконьерство существует, огромная масса браконьеров - это как раз-таки наши соседи. Заходят в Казахстан, отстреливают архаров, горных баранов и вывозят. Практика показывает, что во всех странах внедрены такие меры (трофейная охота - прим.ред.), как раз идет увеличение популяции», - отметил представитель Минкульта.

«Это тот момент, когда эффективно регулируем популяцию животных. Нами разработана соответствующая модель устойчивого развития охоты. Она утверждена Министерством сельского хозяйства, соответствующими научно-исследовательскими институтами. Тут как раз стоит вопрос об отстреле уже старых самцов», - пояснил он, добавив, что это все имеет научную основу.

Напомним, в рамках презентации законопроекта «О внесений изменений и дополнений в законодательство РК «О туристской деятельности» Министерство культуры и спорта предложило развивать трофейную охоту. Одним из пунктов законопроекта стало предложение разрешить отстрел старых самцов некоторых видов диких животных.