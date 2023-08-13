Минкульт Италии: бой Маска и Цукерберга в Риме проводиться не будет

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Американский миллиардер Илон Маск ведет переговоры с правительством Италии о проведении предполагаемого боя с Марком Цукербергом. Колизей уже исключен в качестве места проведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Впервые идея о проведении боя между Маском и Цукербергом была озвучена в беседе один на один в серии постов в социальных сетях еще в июне этого года. Тогда Цукерберг готовился запустить приложение Threads – конкурента платформы X, бывший Twitter, принадлежащей Маску.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что переговоры по проведению боя идут, но в Риме он проводится не будет.

«У меня был долгий и дружеский телефонный разговор с Илоном Маском», — отметил Санджулиано. «Мы говорили об общем увлечении историей Древнего Рима. Мы обсуждаем, как организовать большое благотворительное и историческое мероприятие. Оно не будет проводиться в Риме».

Цукерберг ответил во Threads: «Я люблю этот вид спорта и готов драться с того дня, как Илон бросил мне вызов. Если он когда-нибудь согласится на определенную дату, вы узнаете об этом от меня. До тех пор, пожалуйста, имейте ввиду, что все, что он говорит, не было согласовано».

На этой неделе президент компании по продвижению клеточных боев Ultimate Fighting Championship Дана Уайт заявил, что говорил с министерством культуры об организации боя между двумя миллиардерами в Колизее.

Маск добавил «масла в огонь» слухов в пятницу, когда он написал в X, что бой будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях его и Цукерберга. Он заявил, что разговаривал с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и министром культуры и «договорился об эпическом месте» проведения боя.

«Бой будет организован моим фондом и фондом Цука (не UFC). Прямая трансляция будет на этой платформе и в Meta. Все в кадре будет происходить в древнем Риме, так что ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте проведения боя», - написал Маск.

Однако, после этого министр культуры Италии Санджулиано выступил с заявлением, что бой в Риме проходить не будет и что в стране множество исторических мест, пишет итальянское агентство Ansa. Он также отметил, что любая договоренность о месте проведения будет включать пожертвование на многомиллионную сумму двум итальянским детским больницам.

Стоит также отметить, что сам Маск писал на платформе X, что у него проблема с плечом, требующая небольшой операции с периодом восстановления в «несколько месяцев».

Исполнительный директор X, Линда Яккарино, также поставила под сомнение серьезность планов Маска и Цукерберга о проведении боя, заявив на этой неделе, что разговоры о бое – это всего своеобразное «перетягивание каната» между Цуком и Маском.