Минивэн с пьяным водителем опрокинулся в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Дорожный инцидент произошел в ночь на 7 августа на автодороге между 27-м и 28-м микрорайонами Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Аварию заметил в 02:35 ночи экипаж батальона патрульной полиции напротив ресторана «Рауан» в 28-м микрорайоне.

Выяснилось, что водитель минивэна Toyota Alphard наехал на бордюр, не справился с рулевым управлением и опрокинулся. Медицинское освидетельствование показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).Теперь же водителю грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.Как сообщают очевидцы, опрокинувшийся минивэн «пролетел» на боку около 150 метров.



