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Минивэн с пьяным водителем опрокинулся в Актау
8 Августа 2021 10:20
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Дорожный инцидент произошел в ночь на 7 августа на автодороге между 27-м и 28-м микрорайонами Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
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Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Аварию заметил в 02:35 ночи экипаж батальона патрульной полиции напротив ресторана «Рауан» в 28-м микрорайоне.Выяснилось, что водитель минивэна Toyota Alphard наехал на бордюр, не справился с рулевым управлением и опрокинулся. Медицинское освидетельствование показало, что он был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.
На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).
Теперь же водителю грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.
Как сообщают очевидцы, опрокинувшийся минивэн «пролетел» на боку около 150 метров.
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