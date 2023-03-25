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    15:37, 25 Март 2023 | GMT +6

    Министры здравоохранения стран СНГ договорились об углублении сотрудничества

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    Фото: t.me/DenMinPR
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Министры здравоохранения государств-участников СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, руководители медицинских организаций, ученые, эксперты на пленарной сессии «Приоритеты систем здравоохранения государств-участников СНГ» форума «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге подняли ряд вопросов в развитии общественного здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    На дискуссионной площадке главы профильных ведомств затронули такие направления, как модернизация первичного звена здравоохранения, обеспечение системы здравоохранения медицинскими кадрами, повышение доступности и качества медицинской помощи, вопросы технологического суверенитета в таких стратегически важных областях, как биотехнологии, генетика, цифровая трансформация, развитие искусственного интеллекта, создание вакцин и современных лекарственных препаратов.

    В рамках пленарной сессии определялись общие векторы взаимодействия стран СНГ в этих направлениях.


    По итогам форума министры государств-участников СНГ подтвердили готовность к совместной реализации достигнутых договоренностей.

    Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, выступавшая на сессии, обозначила приоритетность развития ПМСП с целью повышения доступности услуг первичного звена для населения. По ее словам, в этом направлении при поддержке Главы государства и Правительства принимается ряд действенных мер, включая расширение инфраструктуры сельского здравоохранения, создание участковых мультидисциплинарных бригад ПМСП, увеличение объема лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне, расширение перечня скринингов для сельских жителей.


    В завершение своего выступления А.Гиният отметила важность конструктивного сотрудничества с практической реализацией, а также пригласила российских коллег принять участие в работе Глобальной конференции по ПМСП, посвященной 45-летию Алматинской и 5-летию Астанинской Декларации по ПМСП, которое ожидается в октябре 2023 года в Казахстане.




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