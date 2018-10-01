Министры здравоохранения 53 стран приедут в Астану в октябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая пройдет в Астане 25-26 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ПМСП часто путают со скорой неотложной помощью, но очень важно понимать. В нашем понимании поликлиники - профилактика, врачи общей практики, это поведенческие факторы, борьба с курением, с алкоголизмом, правильное потребление жиров и сахаров, то есть здоровый образ жизни», - сказал А. Цой на тренинге ПМСП для представителей СМИ.

Он напомнил, что в 1978 году в Алматы была подписана декларация, которая заложила основу ПМСП во многих странах.

«40 лет назад прошла конференция, страны провозгласили декларацию, которая легла в основу практически всех реформ здравоохранения в мире - акцент на профилактику. И то расхожее выражение, который мы все любим говорить «Болезнь легче предупредить, чем лечить», можно сказать, легализовалось в Алматы 40 лет назад. По прошествии этого времени есть новые вызовы и новые тренды, в том числе и в первичном здравоохранении», - добавил вице-министр.

А. Цой подчеркнул, что поменялись как подходы к медицине, так и формат общения между врачом и пациентом. А потому ожидается, что в рамках Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи будет подписана новая декларация.

«Новая декларация призвана осуществить некий апгрейд. При этом основные принципы декларации, которые были провозглашены в Алматы, не меняются. Мы очень часто участвуем в различных конференциях за рубежом, и могу вас заверить, что в Казахстане об этой конференции знают меньше, чем в других странах. За границей каждый студент в своих медицинских книгах находит Алматинскую декларацию, как основу ПМСП. И многие страны делают большой акцент на том, что системы здравоохранения сформировались уже после Алматинской декларации», - отметил А.Цой.

Он заверил, что в мероприятии изъявили желание принять участие представители многих стран и самого высокого уровня.

«На сегодняшний день порядка 115 стран уже подтвердили свое участие. Среди них - 53 министра здравоохранения и около 20 вице-министров, и, думаю, ближе к конференции это количество увеличится. Есть и премьеры, и вице-премьеры - то есть делегаты очень высокого уровня приедут и будут говорить о здоровье. Это очень важно. И самое главное, что на всех последних мировых площадках», - заключил вице-министр.

Напомним, 25-26 октября в Астане состоится Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи. Мероприятие организовано тремя сторонами: Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Правительством Казахстана. На нее приглашены делегации из более чем 120 стран-членов ВОЗ, в состав которых войдут министры здравоохранения, всемирно известные эксперты, меценаты и спикеры, ключевые неправительственные организации, а также первые руководители агентств ООН.