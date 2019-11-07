+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: -1 °С
USD 388.86 EUR 431.28
RUB 6.10 CNY 55.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Министры встретятся с жителями Павлодарской и Акмолинской областей

7 Ноября 2019 10:11
Поделиться:
Министры встретятся с жителями Павлодарской и Акмолинской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8-9 ноября правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым посетит с рабочей поездкой Павлодарскую и Акмолинскую области, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В 2020 году Правительство внесет в Парламент 16 законопроектов
Роман Скляр встретился с послом США в РК Вопросы передачи предприятий в собственность трудовым коллективам разъяснили в Правительстве Бердибек Сапарбаев проинспектировал ряд спортивных и медицинских объектов столицы

В состав рабочей группы войдут руководители социального блока правительства: министерств образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, информации и общественного развития.

В регионах члены рабочей группы проведут встречи с населением, трудовыми коллективами, работниками сферы здравоохранения и образования, молодежью, прием граждан по личным вопросам, посетят ряд социальных и культурных объектов, а также сельские районы.

Основная цель поездки – информирование населения о реализации Правительством страны задач, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Ранее представители правительственной рабочей группы встретились с жителями Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Акмолинская область, Павлодарская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив