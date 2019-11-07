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вчера 16:50
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Министры встретятся с жителями Павлодарской и Акмолинской областей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8-9 ноября правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым посетит с рабочей поездкой Павлодарскую и Акмолинскую области, передает МИА «Казинформ».
В состав рабочей группы войдут руководители социального блока правительства: министерств образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, информации и общественного развития.
В регионах члены рабочей группы проведут встречи с населением, трудовыми коллективами, работниками сферы здравоохранения и образования, молодежью, прием граждан по личным вопросам, посетят ряд социальных и культурных объектов, а также сельские районы.
Основная цель поездки – информирование населения о реализации Правительством страны задач, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».
Ранее представители правительственной рабочей группы встретились с жителями Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент.
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