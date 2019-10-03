+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 18 °С
USD 388.87 EUR 424.53
RUB 5.95 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Министры соцблока рассказали сенаторам о подготовке новых законопроектов

3 Октября 2019 15:19
Поделиться:
Министры соцблока рассказали сенаторам о подготовке новых законопроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В верхней палате Парламента прошла рабочая встреча членов Бюро Сената с министрами-социального блока Правительства РК, во время которой члены Правительства рассказали о выносимых на рассмотрение Сената законопроектах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Новости по теме

В Сенате предложили повысить ответственность чиновников за неэффективное исполнение бюджета
Северная Македония выразила заинтересованность в укреплении связи с Казахстаном Казахстанские специалисты-ядерщики смогут учиться в докторантуре 500 вузов мира Дарига Назарбаева предложила укреплять сотрудничество в турсфере между Казахстаном и Бахрейном

Выступивший на встрече заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев, проинформировал, что в Парламент поступило 9 законопроектов и 4 сопутствующих документа, касающихся социальной сферы. Они разработаны в рамках реализации поручений Елбасы Н.Назарбаева и Президента Казахстана К.Токаева.


Б.Сапарбаев подчеркнул, что главная задача – повышение качества вносимых в Парламент законопроектов. Критика депутатов относительно данного вопроса звучала в Сенате не раз. Правительство понимает эту проблему и готово ее решать.

С информацией о конкретных законопроектах, ожидаемых результатах от их принятия и разъяснительной работе с населением выступили министры информации и общественного развития Даурен Абаев, образования и науки Асхат Аймагамбетов, здравоохранения Елжан Биртанов, труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, культуры и спорта Актоты Раимкулова.





Председатели постоянных комитетов Сената высказали замечания и предложения по каждому законопроекту.

Глава Сената Д.Назарбаева предложила совместно с медиа сообществом разработать отраслевую программу поддержки отечественных СМИ.

«Нужно кардинальным образом пересмотреть отношение к традиционным медиа. Это телевидение, радиостанции, газеты, интернет-СМИ. Это принципиально важный вопрос с точки зрения государственной политики и здесь нужна очень глубокая проработка вопроса», - сказала председатель Сената.

Дарига Назарбаева также предложила заслушать информацию ответственных министерств по итогам Года молодежи и планы по проведению в 2020 г. Года волонтера.

Подводя итоги встречи с министрами, члены Бюро отметили продуктивный формат такого взаимодействия, позволяющий заранее, до поступления в Сенат обсуждать концепции важных законопроектов.

Вице-премьер Б. Сапарбаев поблагодарил сенаторов за совместную работу и подчеркнул готовность к открытому диалогу.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Сенат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив