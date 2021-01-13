Министры промышленности и энергетики государств-членов ШОС впервые могут встретиться в 2021 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ– Министры промышленности и энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впервые могут встретиться в 2021 году, сообщили в штаб-квартире организации в Пекине. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Назрела необходимость наращивания сотрудничества в секторах промышленного производства и энергетики, включая сферу возобновляемых источников энергии. В этой связи, мы намерены впервые провести Совещания министров промышленности и энергетики государств-членов ШОС», - заявил посол Таджикистана в Китае Зохир Озод.

Таджикская сторона также призвала разработать механизмы поддержки малого и среднего бизнеса с привлечением Делового совета и Межбанковского объединения ШОС в сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

В прошлом году Таджикистан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества от России. Период председательства РТ в ШОС в 2021 году совпадает с 20-летним юбилеем организации.

Юбилейный саммит ШОС запланирован на сентябрь 2021 года в Душанбе.

ШОС - постоянно действующая международная организация, созданная в июне 2001 года. Государствами-основателями ШОС являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена организации был предоставлен Индии и Пакистану. Штаб-квартира ШОС расположена в Пекине.