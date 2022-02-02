Министры ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 2 февраля, в формате видеоконференции состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

На заседании обсуждалось выполнение в декабре странами обязательств по Соглашению. Уровень выполнения обязательств всеми странами-участницами ОПЕК в декабре составил 122%.

По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.

Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ на январь и февраль составляет 1,572 и 1,589 млн барр/сутки соответственно.

Обязательства на март 2022 года составят 1,605 млн барр/сутки.

Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.



