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Министры обороны Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Мая 2023, 20:44
Министры обороны Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества Фото: gov.kz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министры обороны Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы развития сотрудничества. Встреча состоялась в Ташкенте в рамках официального визита казахстанской военной делегации в Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Руководитель оборонного ведомства Казахстана Руслан Жаксылыков и министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере боевой и кадровой подготовки.

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Министр обороны Казахстана отметил, что дружественные отношения между государствами и укрепление взаимодействия в военной области выведут сотрудничество на новый этап развития.

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В рамках визита Руслан Жаксылыков вместе со своим коллегой будут наблюдать за активной фазой совместного тактико-специального учения «Калкан-2023», в котором задействованы военнослужащие обеих стран, а также ознакомится с деятельностью Академии Вооруженных сил Узбекистана.


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