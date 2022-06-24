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    04:19, 24 Июнь 2022 | GMT +6

    Министры обороны Казахстана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В рамках заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу в городе Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В ходе встречи были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и России в военной области.

    Состоялся обстоятельный диалог по вопросам подготовки кадров, проведению совместных мероприятий боевой подготовки, военно-технического сотрудничества. Стороны обменялись мнением в отношении вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе.



    Теги:
    СНГ Вооруженные силы Армия Внешняя политика Казахстана Россия Международная деятельность
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