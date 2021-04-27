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Министры обороны государств-членов ОДКБ обсудили вопросы военной безопасности

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Апреля 2021, 21:26
Министры обороны государств-членов ОДКБ обсудили вопросы военной безопасности

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев принял участие в Заседании Совета министров обороны, которое состоялось 27 апреля в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На повестку дня вынесены вопросы военной безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В ходе заседания также рассмотрены планы по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, военной техникой и спецсредствами. Участники обсудили совместную подготовку сил и средств системы коллективной безопасности на 2022 год и План консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года.

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На заседании представлен проект Решения Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ о типовой структуре и штате Командования Коллективными силами оперативного реагирования.

Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что ситуация в мире и регионе не становится более стабильной, сохраняются традиционные и появляются новые вызовы безопасности. В этих условиях только тесная координация деятельности государств и международных структур, объединение их возможностей и усилий позволит обеспечить стабильность и безопасность. Предложено шире использовать возможности Центра кризисного реагирования ОДКБ, который уже продемонстрировал свою эффективность.

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