Министры иностранных дел стран СНГ встретятся накануне саммита в Астане
«Традиционно накануне Саммита Содружества Независимых Государств 12 октября в Астане под председательством заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Участники мероприятия обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств», - сказал Айбек Смадияров во время брифинга ведомства.
Планируется, что министры иностранных дел СНГ рассмотрят проекты документов, которые выносятся на подписание предстоящего Саммита СНГ, а также заседания Совета глав правительств СНГ, запланированного на 28 октября в Астане.
Ранее сообщалось, что в рамках текущего председательства Республики Казахстан в Содружестве Независимых Государств 14 октября в Астане под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств СНГ.