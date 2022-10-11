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    18:07, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Министры иностранных дел стран СНГ встретятся накануне саммита в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 12 октября в Астане. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Традиционно накануне Саммита Содружества Независимых Государств 12 октября в Астане под председательством заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Участники мероприятия обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств», - сказал Айбек Смадияров во время брифинга ведомства.

    Планируется, что министры иностранных дел СНГ рассмотрят проекты документов, которые выносятся на подписание предстоящего Саммита СНГ, а также заседания Совета глав правительств СНГ, запланированного на 28 октября в Астане.

    Ранее сообщалось, что в рамках текущего председательства Республики Казахстан в Содружестве Независимых Государств 14 октября в Астане под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств СНГ.


    Теги:
    СНГ Международная деятельность РК МИД РК Астана Международная деятельность Правительство
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