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Министры иностранных дел Казахстана и Кыргызстана в Ташкенте «сверили часы»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Ноября 2019, 22:05
Министры иностранных дел Казахстана и Кыргызстана в Ташкенте «сверили часы»

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главы МИД двух стран обсудили актуальные вопросы казахстанско-кыргызского сотрудничества, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, календарный план предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком уровнях.

Констатируя схожесть позиций по ключевым вопросам международной политики, стороны подтвердили намерение активизировать взаимодействие в рамках многосторонних структур.

Центральная Азия   Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Кыргызстан  
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