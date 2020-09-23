Министры и акимы зарегистрировались в системе «Праймериз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Считанные дни остались до голосования на общереспубликанских внутрипартийных выборах «Nur Otan». Как сообщили в пресс-службе партии, вслед за Елбасы Нурсултаном Назарбаевым процедуру авторизации в информационной системе «Праймериз» прошли все министры и акимы регионов, передает МИА «Казинформ».

Как отмечалось ранее, впервые в истории страны голосование пройдет в электронном виде. Члены партии смогут на выбор использовать различные форматы – мобильное приложение, веб-портал primaries.kz, онлайн-голосование на участке, а также бюллетени в тех районах, где нет доступа к Интернету.

Для обеспечения прозрачности выборного процесса применена специальная система верификации по принципу «Один голос, один ИИН, один мобильный номер и один IP-адрес». Исключается вероятность участия в голосовании дважды. При этом избиратель может отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов.

В данный момент в системе зарегистрировались уже порядка 700 тысяч членов партии.

По словам секретаря партии Алибека Алденея, внутрипартийные выборы стали настоящим катализатором для прихода новых людей в «Nur Otan». Так, только в августе было принято порядка 25 тысяч человек.

«С 11 сентября до 4 октября приём новых членов был приостановлен. Это сделано по причине полученных сигналов о нескольких фактах принуждения к вступлению в партию с целью голосования за «своих» кандидатов. Для нашей партии важен постоянный приток свежих сил и профессиональных кадров. Однако это всегда должен быть добровольный и осознанный выбор. При этом в момент закрытия приема на рассмотрении находилось 17,3 тысячи заявлений. Из них уже принято 16,2 тысячи человек. Порядка 1,1 тысяче отказано. Причины разные: от непредставления рекомендаций и незнания программных документов до фактов принуждения. Мы категорически против механического увеличения числа партийцев. Наоборот, за последний год в рамках целенаправленной работы из «Nur Otan»-а были исключены партийцы за утерю связи, пассивность в повседневной деятельности и другое», - отметил Алибек Алденей.

Таким образом, по его информации, в период внутрипартийных выборов в «Nur Otan» вступило порядка 41 тысячи граждан. Пополнившим ряды Секретарь партии порекомендовал как можно быстрее авторизоваться на портале Primaries.kz для принятия участия в онлайн-голосовании с 1 по 3 октября.

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов обещают опубликовать уже 5 октября.

Стоит отметить, что ключевая цель праймериз «Nur Otan» - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.

По итогам регистрации во внутрипартийном отборе участвуют почти 11 тысяч кандидатов. В среднем по стране на одно место претендуют по четыре человека. 70% кандидатов – это самовыдвиженцы, а около тысячи - новые члены партии. 37% составляют - женщины, 29% - молодежь до 35 лет. Средний возраст участников - 43 года.

С 7 сентября участниками праймериз проведено более 36 тысяч агитационных мероприятий с прямым охватом свыше 817 тысяч человек. С 14 сентября в онлайн-формате стартовали публичные дебаты, где участники презентуют свое видение решения проблем конкретных населенных пунктов. Только за несколько дней собрано более 11 тысяч наказов и предложений.