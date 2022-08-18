18 Августа 2022 13:54

Министры и акимы не должны уклоняться от неудобных вопросов – мнение политолога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал последние высказывания представителей власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что части населения не понравились ответы про сахар бывшего заместителя Премьер-Министра РК - министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, школьную форму министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова, отключения света в доме акима Алматы Ерболата Досаева.

«Но тут такая ситуация: идеального ответа, который бы понравился всем, на такие вопросы не существует. Люди честно ответили, Аймагамбетов даже чеки представил. На мой взгляд, это совершенно нормально. Министры и акимы в принципе не должны вести себя как чиновники, уклоняющиеся от неудобных вопросов – про работу или определенные личные проблемы. Таких у нас и так уйма. Министр, аким, руководящий работник Администрации Президента, глава госхолдинга должен быть политиком, умеющим общаться с людьми и не прятаться от них», - поделился мнением политолог в своем Telegram -канале.

Он подчеркнул, что в этом году приняты новые правила проведения отчетных встреч министров и акимов с населением, которые должны на 75% проходить в виде диалога, а не монолога, а сами встречи должны быть большей частью выездными.

«И ничего страшного не произошло. Министры и акимы спокойно выезжают, общаются с народом. При этом руководители не устраивают пиара из этих мероприятий, а население и СМИ вполне лояльно воспринимают этот формат. По крайней мере, жалоб особых на организацию встреч или ответы акимов и министров никто не высказывал. Нужно отметить, что эта система достаточно жестко контролируется президентской администрацией (блок заместителя руководителя Малика Мурзалина, достаточно опытного и требовательного руководителя), которая, как видно из выступлений Президента, усилила контроль и проверки исполнения поручений Главы государства», - пояснил Д.Ашимбаев.

Также в этом году, как отметил политолог, Касым-Жомарт Токаев инициировал новый порядок назначения акимов областей и мегаполисов, через которые уже прошли 4 акима. Были заменены наиболее проблемные региональные руководители, созданы три новых области, инициировано отделение акимов от филиалов правящей партии и повышение статуса маслихатов.

«Все это позволяет надеяться, что система управления регионами станет более качественной и транспарентной. Вызывает недоумение позиция Правительства по поводу постоянного спихивания ответственности за социально-экономические проблемы на акиматы. Здесь, наоборот, нужно интегрировать центральные и местные органы, чтобы они работали как единый механизм. Кроме того, несмотря на позицию Главы государства и системную критику Счетного комитета, со стороны Правительства пока не видно особых подвижек в плане развития бюджетной самостоятельности регионов», - добавил Данияр Ашибаев.

Вместе с тем обратил внимание на то, что Президент РК явно усиливает личный контроль проблем регионов. По его словам, на представления новых акимов стал выезжать руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу (раньше глава Администрации ездил вместе с Премьер-Министром, у которого был приоритет). Последний за минувшие полгода сильно укрепился и серьезно перестроил работу Администрации.

«Можно отметить и то, что особо острыми вопросами, такими как Мангистау, занимается и лично Глава государства, и его Администрация, а с недавнего времени и Совет безопасности. Таким образом, можно констатировать изменение подходов к региональной политике», - заключил Д.Ашимбаев.













Фото: news.myseldon.com