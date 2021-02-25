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    10:53, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Министры энергетики стран Тюркского совета обсудили вопросы развития сотрудничества

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министры энергетики Тюркского совета намерены активизировать взаимодействие в сфере нефти и газа, электроэнергии, ВИЭ, а также нефтегазохимии, включаю разработку маршрутов транспортировки продукции, производимой в странах-участницах организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В формате видеоконференцсвязи состоялось первое заседание министров энергетики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

    Участие в заседании приняли министры энергетики Азербайджана, Казахстана и Турции, заместители и представители энергетических ведомств Кыргызстана и Узбекистана, а также посол по особым поручения по вопросам энергетики и климата МИД Венгрии в качестве страны-наблюдателя в совете.

    Стороны договорились проработать международные каналы поставок нефтегазохимической продукции, производимой в государствах-членах.

    Таким образом, к налаженному сотрудничеству стран – членов Тюркского совета в таких областях, как экономика, торговля, здравоохранение, образование и туризм, добавится механизм взаимодействия в сфере энергетики.

    Главы Минэнерго стран Совета также обсудили создание благоприятной инвестиционной среды для развития возобновляемых источников энергии.

    Кроме этого, между странами планируется обмен опытом в области энергоэффективности и передовых энергетических технологий.

    По итогам заседания министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев проинформировал коллег о готовности провести второе заседание министров энергетической отрасли Тюркского Совета в 2022 году в Казахстане.


    Теги:
    Тюркский мир Энергетика Международная деятельность Экономика Внешняя политика Казахстана
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