Министры энергетики стран Тюркского совета обсудили вопросы развития сотрудничества
В формате видеоконференцсвязи состоялось первое заседание министров энергетики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).
Участие в заседании приняли министры энергетики Азербайджана, Казахстана и Турции, заместители и представители энергетических ведомств Кыргызстана и Узбекистана, а также посол по особым поручения по вопросам энергетики и климата МИД Венгрии в качестве страны-наблюдателя в совете.
Стороны договорились проработать международные каналы поставок нефтегазохимической продукции, производимой в государствах-членах.
Таким образом, к налаженному сотрудничеству стран – членов Тюркского совета в таких областях, как экономика, торговля, здравоохранение, образование и туризм, добавится механизм взаимодействия в сфере энергетики.
Главы Минэнерго стран Совета также обсудили создание благоприятной инвестиционной среды для развития возобновляемых источников энергии.
Кроме этого, между странами планируется обмен опытом в области энергоэффективности и передовых энергетических технологий.
По итогам заседания министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев проинформировал коллег о готовности провести второе заседание министров энергетической отрасли Тюркского Совета в 2022 году в Казахстане.