Министры энергетики стран Тюркского совета обсудили вопросы развития сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министры энергетики Тюркского совета намерены активизировать взаимодействие в сфере нефти и газа, электроэнергии, ВИЭ, а также нефтегазохимии, включаю разработку маршрутов транспортировки продукции, производимой в странах-участницах организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В формате видеоконференцсвязи состоялось первое заседание министров энергетики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Участие в заседании приняли министры энергетики Азербайджана, Казахстана и Турции, заместители и представители энергетических ведомств Кыргызстана и Узбекистана, а также посол по особым поручения по вопросам энергетики и климата МИД Венгрии в качестве страны-наблюдателя в совете.

Стороны договорились проработать международные каналы поставок нефтегазохимической продукции, производимой в государствах-членах.

Таким образом, к налаженному сотрудничеству стран – членов Тюркского совета в таких областях, как экономика, торговля, здравоохранение, образование и туризм, добавится механизм взаимодействия в сфере энергетики.

Главы Минэнерго стран Совета также обсудили создание благоприятной инвестиционной среды для развития возобновляемых источников энергии.

Кроме этого, между странами планируется обмен опытом в области энергоэффективности и передовых энергетических технологий.

По итогам заседания министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев проинформировал коллег о готовности провести второе заседание министров энергетической отрасли Тюркского Совета в 2022 году в Казахстане.