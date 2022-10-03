Министры энергетики Казахстана и Румынии встретятся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-е заседание казахстанско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6-7 октября в городе Астане планируется проведение 16-го заседания казахстанско-румынской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседателем МПК с казахстанской стороны является министр энергетики Болат Акчулаков, с румынской – министр энергетики Вирджил-Даниэль Попеску. В заседании примут участие члены правительства Румынии, в их числе министр труда и социальной солидарности Мариус-Константин Будэй», - сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге для журналистов.

По сообщению ведомства, в ходе заседания комиссии планируется подписание межведомственных соглашений и проведение бизнес-форума.

«Румыния является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Европе. Товарооборот за 2021 год составил $1,57 млрд, из них экспорт – $1,52 млрд, а импорт – $48 млн. За первые семь месяцев текущего года товарооборот уже достиг отметки в $1,25 млрд, что на 31% больше, чем за аналогичный период предыдущего года», - проинформировал Айбек Смадияров.

Ранее официальный представитель МИД поделился итогами рабочего визита заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Японию.









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