Министры энергетики Казахстана и Азербайджана обсудили соглашение ОПЕК+

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 27 августа, в формате видеоконференции министр энергетики Нурлан Ногаев обсудил с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым вопросы подготовки к предстоящей казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, стороны договорились провести межправительственную комиссию в формате видеоконференции в октябре текущего года.

Кроме того, в ходе разговора стороны обсудили работу Казахстана и Азербайджана, проводимую в рамках ОПЕК+. На сегодняшний день, благодаря мерам, принимаемым участниками соглашения ОПЕК+, наблюдается положительная динамика по изменению цен на нефть и восстановлению баланса спроса и предложения.