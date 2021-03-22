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Министром обороны РК проведена внезапная проверка дежурства в войсках противовоздушной обороны

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Марта 2021, 23:24
Министром обороны РК проведена внезапная проверка дежурства в войсках противовоздушной обороны

НУР-СУДТАН. КАЗИНФОРМ - Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев провел внеплановое посещение управления командующего и командного пункта войск противовоздушной обороны. Основное внимание было уделено организации несения дежурства суточным нарядом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

По указанию министра обороны дежурные силы в составе сокращенного боевого расчета были приведены в боевую готовность.

Ответственные за обстановку в войсках в установленные сроки доложили о готовности личного состава, вооружения и техники к выполнению задач по защите воздушного пространства страны.

Помимо этого проверена организация действий дежурных сил по противопожарной безопасности, обнаружению и локализации условного возгорания.

Проверка показала высокий уровень бдительности личного состава, готовность дежурных сил и средств противовоздушной обороны к выполнению боевых задач.

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