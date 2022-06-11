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Министром науки и высшего образования РК стал Нурбек Саясат
11 Июня 2022 14:22

Министром науки и высшего образования РК стал Нурбек Саясат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Нурбек Саясат назначен министром науки и высшего образования РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Ранее сообщалось, что Минобразования Казахстана разделили на два ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Министерство просвещения РК возглавил Асхат Аймагамбетов, бывший главой реорганизованного ведомства.

Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске (ныне Семей).

В 2000-2022 гг. - был помощником в предвыборных компаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата в президенты США Альберта Гора, консультантом информационно-вычислительного департамента правительства штата Айова (США) ;

2002-2006 гг. - преподаватель ЕНУ, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана, директор ТОО «Art-Motion»;

2006-2008 гг. - менеджер, главный менеджер, советник председателя правления АО «ФУР «Казына»;

2008 г. - заведующий сектором отдела кадровой политики Администрации президента;

2008 г. - доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан;

2008-2009 гг. - исполнительный директор, директор департамента кадровой работы и управления персоналом АО «ФНБ «Самрук-Казына»;

2009 – 2010 гг. - директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;

2010 – 2013 гг. - президент АО «Центр международных программ»;

2013 – 2015 гг. - директор Института общественной политики народно-демократической партии «Нур Отан»;

2016 – 2017 гг. - управляющий директор МФЦА;

с декабря 2017 г. - консультант National Geographic Kazakhstan;

с сентября 2018 г. - руководитель образовательных проектов BTSDigital; генеральный директор BTS Education;

с 25.02.2022 г. - депутат Мажилиса Парламента РК.

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