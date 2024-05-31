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    11:45, 31 Май 2024 | GMT +6

    Министры обороны стран ОДКБ возложили венки к мемориалу героев-панфиловцев в Алматы

    Министры обороны стран ОДКБ возложили венки
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

    В Алматы прибыли участники заседания Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. 

    Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

    В составе делегаций – руководители министерств обороны государств – членов ОДКБ, генеральный секретарь и начальник объединенного штаба Организации.

    По традиции главы делегаций приняли участие в церемонии возложения венков к мемориалу в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. При посещении филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК они оставили запись в Книге почетных гостей.

    Сегодня начнется заседание Совета министров обороны, на котором стороны обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, а также вопросы развития военной составляющей ОДКБ.

    Ожидается подписание документов, касающихся деятельности оборонных ведомств в рамках ОДКБ.

    Теги:
    ОДКБ Армия Вооруженные силы Минобороны РК Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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