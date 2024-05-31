Министры обороны стран ОДКБ возложили венки к мемориалу героев-панфиловцев в Алматы

В Алматы прибыли участники заседания Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В составе делегаций – руководители министерств обороны государств – членов ОДКБ, генеральный секретарь и начальник объединенного штаба Организации.

По традиции главы делегаций приняли участие в церемонии возложения венков к мемориалу в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. При посещении филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК они оставили запись в Книге почетных гостей.

Сегодня начнется заседание Совета министров обороны, на котором стороны обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, а также вопросы развития военной составляющей ОДКБ.

Ожидается подписание документов, касающихся деятельности оборонных ведомств в рамках ОДКБ.