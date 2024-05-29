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    14:56, 29 Май 2024 | GMT +6

    Министры обороны Казахстана и Беларуси обсудили перспективы военного сотрудничества

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    Астану с официальным визитом посетил руководитель оборонного ведомства Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    По традиции белорусский гость принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Отан қорғаушылар».

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    В Министерстве обороны коллегу из Беларуси встретил министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    В этом году Республика Беларусь завершила процедуры приема в члены Шанхайской организации сотрудничества. В этой связи министр обороны Казахстана выразил уверенность в том, что обретение Беларусью статуса полноправного члена придаст деятельности Организации качественно новый импульс.

    В ходе встречи генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Виктор Хренин затронули вопросы боевой подготовки, проведения совместных учений, военно-спортивных состязаний.

    – Казахстан придает важное значение развитию отношений с Республикой Беларусь. В рамках международных организаций, таких как СНГ, ОДКБ и других, Казахстан и Беларусь активно взаимодействуют в вопросах обороны и безопасности. Эти формы сотрудничества в области обороны способствуют укреплению доверия и дружественных отношений между Казахстаном и Беларусью, а также обеспечению безопасности и стабильности в регионе, – сказал генерал-полковник Р. Жаксылыков.

    По мнению собеседников, одним из ключевых направлений сотрудничества является военное образование. В военных вузах Беларуси проходят обучение казахстанские офицеры и курсанты. В ближайшее время в Военной академии Республики Беларусь откроется аудитория военного искусства Республики Казахстан.

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил коллегу за поддержку инициативы проведения X Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», в котором впервые примут участие суворовцы из Беларуси.

    Отметив высокую динамику реализации плана двустороннего сотрудничества, министры обороны подписали соглашение об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах вооруженных сил Казахстана и Беларуси.

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    В рамках визита Виктор Хренин посетил Национальный университет обороны Республики Казахстан, где ознакомился с учебно-материальной базой вуза и посетил аудиторию военного искусства Беларуси.

    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК Международная деятельность Беларусь
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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