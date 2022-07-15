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Министрам и акимам необходимо наладить четкое взаимодействие - Премьер-Министр РК
15 Июля 2022 15:45

Министрам и акимам необходимо наладить четкое взаимодействие - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил госорганам наладить взаимодействие в целях эффективной реализации поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо оперативно и результативно исполнить поручения Президента. Хочу подчеркнуть, что вчера Президент высказал очень серьезную критику в отношении нашей работы. Необходимо активизироваться всем госорганам, акиматам и квазигосударственному сектору», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Он поручил первым руководителям взять на личный контроль каждый пункт поручений Главы государства.

«Именно на местах реализуются все проекты и программы, которые напрямую влияют на благосостояние наших граждан. Поэтому министрам и акимам необходимо наладить четкое взаимодействие, вместе прорабатывать каждый вопрос. В целом, от эффективной работы каждого из нас зависит результативность деятельности всего Правительства», - подчеркнул Премьер.

«Мы вместе должны с удвоенными усилиями реализовать все намеченное, чтобы развивалась экономика страны и наши граждане чувствовали улучшение качества их жизни. Контроль за ходом исполнения поручений оставляю за собой», - добавил глава Кабмина.


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Автор:
Корреспондент

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