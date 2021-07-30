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Министр здравоохранения РК прибыл с рабочим визитом в Шымкент

30 Июля 2021 16:56
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Министр здравоохранения РК прибыл с рабочим визитом в Шымкент

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой ознакомился с работой Call-центра станции скорой медицинской помощи города, соответствующего международным стандартам. В одну смену в центре работают 30 диспетчеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкент.

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«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в службу скорой помощи в настоящее время поступает около 5000 звонков в день», - сообщила главный врач центра Г.Курманбекова.

Тем не менее сотрудники скорой помощи работают в усиленном режиме и своевременно оказывают медицинскую помощь больным.

Ознакомившись с ходом работы центра, министр здравоохранения А.Цой высоко оценил труд сотрудников скорой помощи, работающих на передовой в борьбе с пандемией, и выразил свою благодарность.

Также министр здравоохранения посетил медицинский центр «Медикер». В ходе посещения министр ознакомился с работой центра, осмотрел состояние больных, получающих реабилитационное лечение.





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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Шымкент   #Коронавирус в РК  
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