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Министр здравоохранения РК поручил своевременно обеспечивать онкобольных лекарствами
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поручил своевременно обеспечивать онкобольных лекарственными препаратами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Исполняющий обязанности председателя правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии» Диляра Кайдарова доложила об исполнении мероприятий государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы и Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2018-2022 годы.
«По итогам 2018 года все программные онкологические индикаторы были достигнуты. Так, ранняя диагностика 0-1 стадий увеличилась до 26,2%, 5-летняя выживаемость выросла до 51,0%. При этом, по итогам первого квартала 2019 года в ряде регионов,таких как Алматинская, Кызылординская, Атырауская, Туркестанская области и город Шымкент, наметился риск недостижения плановых значений показателей»,- сказала Диляра Кайдарова.
Министр дал поручение руководителям управлений здравоохранения Алматинской, Атырауской и Кызылординской областей поднять вопросы о соответствии занимаемым должностям главных врачей онкологических организаций.
До 19 мая 2019 года главе Комитета фармации Людмиле Бюрабековой поручено предоставить отработанную обобщающую записку с подтверждёнными нарушениями лекарственного обеспечения онкологических больных в регионах для дальнейшего ее направления в органы прокуратуры
Министр также поручил управлениям здравоохранения областей и городов, руководителям онкологических организаций устранить недостатки, выявленные в результате комплексной проверки Комитета фармации.
На данном совещании был рассмотрен вопрос повышения доступности ранней диагностики онкологических больных, в том числе обеспечения клинико-диагностических услугами компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациентов с подозрением на онкологическое заболевание. Для решения данной задачи в рамках Комплексного плана по онкологии на 2019 год выделена сумма 1 592 804 тысяч тенге.
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